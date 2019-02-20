ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ломаченко офіційно отримав суперника на бій у квітні

Новини » Спорт    20.02.2019 - 09:51
Ломаченко офіційно отримав суперника на бій у квітні
Фото: Василь Ломаченко (instagram.com/lomachenkovasiliy)

Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися кілька разів

Чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі українець Василь Ломаченко проведе свій наступний поєдинок проти обов'язкового претендента на пояс WBA Ентоні Кролли (34-6-3, 13 КО). Про це повідомив промоутер британця Едді Хирн в Twitter.

Бій відбудеться 12 квітня в Лос-Анджелесі (США) на арені Staples Center. Трансляція поєдинку відбудеться в прямому ефірі на ESPN+.

Сторони домовилися без проведення торгів, які переносилися кілька разів. Промоутер Кролл Едді Хирн погодився на умови бою, запропоновані Бобом Арумом.

Спочатку українець мав зустрітися з чемпіоном IBF Річардом Коммі (28-2, 25 КО), але ганець пошкодив руку в титульному бою проти Іси Чанієва (13-2, 6 КО).

Ломаченко перейшов в легку вагу минулого року і завоював два титули за два бої, перемігши Хорхе Лінареса в бою за пояс за версією WBA і Хосе Педрасу за титул WBO.

Визначився суперник Гвоздика у добровільному захисті титулу WBC Промоутер назвав заплановану дату наступного бою Усика
Новини України Василь ЛомаченкобойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся