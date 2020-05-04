Попередній запис та один клієнт на 10 кв. метрів: МОЗ оприлюднив вимоги до салонів краси

Міністерство охорони здоров'я України представило для обговорення вимоги до протиепідемічних заходів для перукарень та салонів краси на час карантину. Відповідне розпорядження головного санітарного лікаря Віктора Ляшка оприлюднили на сайті МОЗ.

Так, згідно з попередньою постановою, салонах краси рекомендують:

організувати проведення температурного скринінгу всіх працівників перед зміною, не допускати до виконання обов'язків працівників з температурою вище 37,2 градуса або з ознаками ГРВІ;

прийом клієнтів здійснювати виключно за попереднім записом з проміжком між клієнтами в 15 хвилин, очікування черги здійснюється поза приміщення з дотриманням дистанції 1,5 метра;

заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, за винятком одного з батьків при супроводі дітей або одного супроводжуючого для осіб з інвалідністю;

організувати на вході місце для дезінфекції рук;

організувати одночасне перебування клієнтів з розрахунку не більше однієї особи на 10 кв метрів площі, допуск клієнтів дозволяється тільки в масках або респіраторах;

між місцями надання послуг забезпечити дистанцію не менше 2 метрів.;

працівники зобов'язані використовувати медичні маски і одноразові рукавички;

проводити дезінфекцію та прибирання після кожного клієнта.

Також персонал салонів краси повинні забезпечити п'ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів.

Крім того, адміністрація закладу повинна інформування клієнтів щодо обмежень, нанести маркування для дотримання дистанції, проводити вологе прибирання не рідше ніж кожні дві години і в кінці зміни, а також не залучати до роботи працівників з груп ризику.

Громадське обговорення триватиме до 6 травня.

Нагадаємо, 4 травня під час засідання Кабінету міністрів було прийнято рішення продовжити карантин в Україні до 22 травня, але при цьому будуть ослаблені ряд заходів. Зокрема, дозволена робота салонів краси, ресторанів і кави на винос, прогулянки по парках і скверах, відкриються музеї і бібліотеки.

Крім того, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено 12 331 випадок коронавіруса, у тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальних випадки, вилікувались більше ніж 1 600 пацієнтів.