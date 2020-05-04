Предварительная запись и один клиент на 10 кв. метров: Минздрав обнародовал требования к салонам красоты

Персонал салонов красоты должны обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов
Министерство здравоохранения Украины представило для обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты на время карантина. Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовали на сайте Минздрава.
Так, согласно предварительному постановлению, салонам красоты рекомендуют:
Также персонал салонов красоты должны обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.
Кроме того, администрация заведения должна информирование клиентов насчет ограничений, нанести маркировку для соблюдения дистанции, проводить влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, а также не привлекать к работе сотрудников из групп риска.
Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.
Напомним, 4 мая во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая, но при этом будут ослаблены ряд мер. В частности, разрешена работа салонов красоты, ресторанов и кофе на вынос, прогулки по паркам и скверам, откроются музеи и библиотеки.
Кроме того, по состоянию на утро 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.