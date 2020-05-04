Предварительная запись и один клиент на 10 кв. метров: Минздрав обнародовал требования к салонам красоты

Министерство здравоохранения Украины представило для обсуждения требования к противоэпидемическим мерам для парикмахерских и салонов красоты на время карантина. Соответствующее распоряжение главного санитарного врача Виктора Ляшко обнародовали на сайте Минздрава.

Так, согласно предварительному постановлению, салонам красоты рекомендуют:

организовать проведение температурного скрининга всех работников перед сменой, не допускать к исполнению обязанностей работников с температурой выше 37,2 градуса или с признаками ОРВИ;

прием клиентов осуществлять исключительно по предварительной записи с промежутком между клиентами в 15 минут, ожидание очереди осуществляется вне помещения с соблюдением дистанции в 1,5 метра;

запретить пребывание сторонних лиц в заведении, за исключением одного из родителей при сопровождении детей или одного сопровождающего для лиц с инвалидностью;

организовать на входе место для дезинфекции рук;

организовать одновременное пребывание клиентов по расчету не более одного человека на 10 кв. метров площади, допуск клиентов разрешается только в масках или респираторах;

между местами предоставления услуг обеспечить дистанцию не менее 2 метров.;

работники обязаны использовать медицинские маски и одноразовые перчатки;

проводить дезинфекцию и уборку после каждого клиента.

Также персонал салонов красоты должны обеспечить пятидневным запасом средств индивидуальной защиты и дезинфекторов.

Кроме того, администрация заведения должна информирование клиентов насчет ограничений, нанести маркировку для соблюдения дистанции, проводить влажную уборку не реже чем каждые два часа и в конце смены, а также не привлекать к работе сотрудников из групп риска.

Общественное обсуждение будет длиться до 6 мая.

Напомним, 4 мая во время заседания Кабинета министров было принято решение продлить карантин в Украине до 22 мая, но при этом будут ослаблены ряд мер. В частности, разрешена работа салонов красоты, ресторанов и кофе на вынос, прогулки по паркам и скверам, откроются музеи и библиотеки.

Кроме того, по состоянию на утро 4 мая в Украине подтверждено 12 331 случай коронавируса, в том числе 418 - за последние сутки. При этом зафиксировано 303 летальных случая, вылечились более 1 600 пациентов.