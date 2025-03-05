Представители Трампа провели негласные переговоры с Зеленским, - CNN

После перепалки в Овальном кабинете представители президента США Дональда Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав возобновить переговоры. Администрация Трампа также надеется объявить о сделке по редкоземельным минералам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Высшие должностные лица Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Овальном кабинете в пятницу, сообщили CNN два источника, знакомые с ходом обсуждений.
Источники CNN отметили, что представители Трампа подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.
Среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, сообщил один из источников.
По состоянию на вторник вечером один из чиновников Белого дома сообщил CNN, что соглашение по редкоземельным минералам с Украиной еще не подписано.
Министр финансов Скотт Бессент, который непосредственно участвует в переговорах по соглашению, сообщил Fox News, что пока нет планов подписывать его до выступления Трампа, которое запланировано примерно на 9 вечера по восточному времени.
Однако представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа уверена, что обсуждения по возобновлению соглашения по добыче полезных ископаемых движутся в правильном направлении.
По словам чиновника, президент, который планирует затронуть в своей речи тему войн за рубежом, в частности войны между Украиной и Россией, стремится объявить о победе в соглашении по добыче полезных ископаемых.
Напомним, что 28 февраля во время официального визита в Вашингтон президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Белом доме. Переговоры между лидерами обострились из-за спора о подписании мирного соглашения и завершения войны.
Конфликт начался после заявления вице-президента США Джей Ди Венса, который подчеркнул, что единственным путем к миру является дипломатия с Россией. В ответ Зеленский обвинил Россию в нарушении предыдущих договоренностей, что вызвало раздражение Трампа.
Американский президент обвинял Зеленского в "игре с Третьей мировой войной".
После инцидента союзники США выразили поддержку Зеленскому, а демократы в Конгрессе раскритиковали Трампа.