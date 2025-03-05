Представники Трампа провели негласні переговори з Зеленським, - CNN

Після перепалки в Овальному кабінеті представники президента США Дональда Трампа провели закулісні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, закликавши відновити переговори. Адміністрація Трампа також сподівається оголосити про угоду з рідкоземельними мінералами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Вищі посадовці Трампа провели закулісні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою після скандалу в Овальному кабінеті в п'ятницю, повідомили CNN два джерела, ознайомлені з ходом обговорень.
Джерела CNN зазначили, що представники Трампа підкреслили важливість якнайшвидшої стабілізації відносин з Білим домом і закликали українців відновити переговори до виступу президента в Конгресі у вівторок ввечері.
Серед тих, хто зв'язався з Зеленським, був спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомив одне з джерел.
Станом на вівторок ввечері один з чиновників Білого дому повідомив CNN, що угода з рідкоземельними мінералами з Україною ще не підписана.
Міністр фінансів Скотт Бессент, який безпосередньо бере участь у переговорах щодо угоди, повідомив Fox News, що наразі немає планів підписувати її до виступу Трампа, який запланований приблизно на 9 вечора за східним часом.
Проте представник Білого дому заявив, що адміністрація Трампа впевнена, що обговорення щодо відновлення угоди по видобутку корисних копалин рухаються в правильному напрямку.
За словами чиновника, президент, який планує торкнутися у своїй промові теми війн за кордоном, зокрема війни між Україною та Росією, прагне оголосити про перемогу в угоді з видобутку корисних копалин.
Нагадаємо, що 28 лютого під час офіційного візиту до Вашингтона президент України Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом у Білому домі. Переговори між лідерами загострилися через суперечку щодо підписання мирної угоди та завершення війни.
Конфлікт почався після заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, який наголосив, що єдиним шляхом до миру є дипломатія з Росією. У відповідь Зеленський звинуватив Росію у порушенні попередніх домовленостей, що викликало роздратування Трампа.
Американський президент обвинувачував Зеленського в "грі з Третьою світовою війною".
Після інциденту союзники США висловили підтримку Зеленському, а демократи в Конгресі розкритикували Трампа.