Представители Трампа провели негласные переговоры с Зеленским, - CNN

После перепалки в Овальном кабинете представители президента США Дональда Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, призвав возобновить переговоры. Администрация Трампа также надеется объявить о сделке по редкоземельным минералам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Высшие должностные лица Трампа провели закулисные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и его командой после скандала в Овальном кабинете в пятницу, сообщили CNN два источника, знакомые с ходом обсуждений.

Источники CNN отметили, что представители Трампа подчеркнули важность скорейшей стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев возобновить переговоры до выступления президента в Конгрессе во вторник вечером.

Среди тех, кто связался с Зеленским, был спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кит Келлог, сообщил один из источников.

По состоянию на вторник вечером один из чиновников Белого дома сообщил CNN, что соглашение по редкоземельным минералам с Украиной еще не подписано.

Министр финансов Скотт Бессент, который непосредственно участвует в переговорах по соглашению, сообщил Fox News, что пока нет планов подписывать его до выступления Трампа, которое запланировано примерно на 9 вечера по восточному времени.

Однако представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа уверена, что обсуждения по возобновлению соглашения по добыче полезных ископаемых движутся в правильном направлении.

По словам чиновника, президент, который планирует затронуть в своей речи тему войн за рубежом, в частности войны между Украиной и Россией, стремится объявить о победе в соглашении по добыче полезных ископаемых.