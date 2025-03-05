Представники Трампа провели негласні переговори з Зеленським, - CNN

Після перепалки в Овальному кабінеті представники президента США Дональда Трампа провели закулісні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, закликавши відновити переговори. Адміністрація Трампа також сподівається оголосити про угоду з рідкоземельними мінералами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Вищі посадовці Трампа провели закулісні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та його командою після скандалу в Овальному кабінеті в п'ятницю, повідомили CNN два джерела, ознайомлені з ходом обговорень.

Джерела CNN зазначили, що представники Трампа підкреслили важливість якнайшвидшої стабілізації відносин з Білим домом і закликали українців відновити переговори до виступу президента в Конгресі у вівторок ввечері.

Серед тих, хто зв'язався з Зеленським, був спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог, повідомив одне з джерел.

Станом на вівторок ввечері один з чиновників Білого дому повідомив CNN, що угода з рідкоземельними мінералами з Україною ще не підписана.

Міністр фінансів Скотт Бессент, який безпосередньо бере участь у переговорах щодо угоди, повідомив Fox News, що наразі немає планів підписувати її до виступу Трампа, який запланований приблизно на 9 вечора за східним часом.

Проте представник Білого дому заявив, що адміністрація Трампа впевнена, що обговорення щодо відновлення угоди по видобутку корисних копалин рухаються в правильному напрямку.

За словами чиновника, президент, який планує торкнутися у своїй промові теми війн за кордоном, зокрема війни між Україною та Росією, прагне оголосити про перемогу в угоді з видобутку корисних копалин.