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ВСУ ликвидировали еще 490 оккупантов и 21 артсистему: Генштаб обновил потери врага

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Понедельник 31 июля 2023 08:12
ВСУ ликвидировали еще 490 оккупантов и 21 артсистему: Генштаб обновил потери врага Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 31 июля, составили 490 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 246 190 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 31 июля 2023 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 246190 (+490) человек ликвидировано;
  • танков - 4211 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 8188 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 4816 (+21);
  • РСЗО - 699 (+1) ед;
  • средства ПВО - 460 (+1);
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 311 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4017 (+6);
  • крылатые ракеты - 1347;
  • корабли /катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17) ед;
  • специальная техника - 715 (+4) ед.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а россияне пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.

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