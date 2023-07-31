ВСУ ликвидировали еще 490 оккупантов и 21 артсистему: Генштаб обновил потери врага

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России в Украине (Getty Images)

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 31 июля, составили 490 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 246 190 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника на 31 июля 2023 года ориентировочно составили: личного состава - 246190 (+490) человек ликвидировано;

танков - 4211 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 8188 (+10) ед;

артиллерийских систем - 4816 (+21);

РСЗО - 699 (+1) ед;

средства ПВО - 460 (+1);

самолетов - 315 ед;

вертолетов - 311 ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4017 (+6);

крылатые ракеты - 1347;

корабли /катера - 18 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 7292 (+17) ед;

специальная техника - 715 (+4) ед. Ситуация на фронте Как пишет Институт изучения войны (ISW), ВСУ постепенно продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях, а россияне пытаются перехватить инициативу на линии Сватово-Кременная. По данным Генштаба, за прошедшие сутки на фронтах произошло более 20 боевых столкновений. Силы обороны уничтожили 4 вражеских "шахеда", ЗРК, 8 артиллерийских средств, 2 станции РЭБ и 2 района сосредоточения личного состава врага.