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На Буковине задержали мошенника, который за деньги обещал "должности" в СБУ

Буковина, Среда 17 января 2024 14:21
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На Буковине задержали мошенника, который за деньги обещал "должности" в СБУ Фото: на Буковине задержали мошенника, который за деньги обещал "должности" в СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Служба безопасности совместно с ДБР разоблачили на Буковине мошенника, который выдавал себя за подполковника СБУ и за деньги обещал "должности" в органе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как установили правоохранители, делец предлагал доверчивым украинцам фейковое трудоустройство в одно из областных управлений СБУ. При этом потребовал за это денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов.

Правоохранители задержали фигуранта "на горячем" при получении им всей суммы от одного из "кандидатов".

Установлено, что "подполковник СБУ" действительно оказался рядовым-пограничником, который проходит службу по контракту и не имеет никакого отношения к Службе безопасности.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

На Буковине задержали мошенника, который за деньги обещал &quot;должности&quot; в СБУ

Фото: на Буковине задержали мошенника, который за деньги обещал "должности" в СБУ(ssu.gov.ua)

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