Представництво ЄС готове допомогти Раді з опрацюванням законопроектів про відходи

Представництво Європейського союзу в Україні готове допомогти Верховній раді з опрацюванням законопроектів про відходи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, голова комітету з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко провів робочу зустріч з представниками ЄС в Україні, на якій сторони обговорили законодавство про відходи.

Координатор сектору з питань транспорту Представництва ЄС в УкраїніТеодора Андреева зазначила, що ЄС започатковує співпрацю з новим складом комітету і готове у стислі терміни починати спільну роботу. Вказано, що Представництво ЄС в Україні наразі вивчає проекти законів, які зареєстровані у ВР, у сфері управління відходами.

"Андреева запевнила, що Представництво ЄС в Україні готове надати будь-яку необхідну допомогу в опрацюванні законопроектів та здійсненні експертизи їх відповідності європейському законодавству", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у Кабінеті міністрів України анонсували підготовку пакету законопроектів щодо поводження з відходами, про що свідчить Програма дій Кабміну. Зокрема, пропонується ввести принцип "забруднювач платить".

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №0913 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення законодавства з питань поводження з радіоактивними відходами" передали на підпис президенту Володимиру Зеленському. Так, 17 жовтня Рада прийняла даний проект закону в другому читанні. За нього проголосували 288 депутатів ВР.