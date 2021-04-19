Представники "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до припинення вогню на Донбасі

Представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі . Сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.

Про це повідомили в Telegram-каналі української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ).

"Всі сторони підтвердили своє прагнення до дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Сьогодні відбулася зустріч радників глав держав "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) в режимі відеоконференції", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що головною темою зустрічі представників глав держав "нормандської четвірки" стало обговорення практичних кроків, необхідних для дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню.