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Дистанційне мінування і обстріли: бойовики тричі порушили "тишу"

Новость на русском → Донбас, Понеділок 19 квітня 2021 18:05
Дистанційне мінування і обстріли: бойовики тричі порушили "тишу" Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У понеділок, 19 квітня, збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, ворожі обстріли зафіксовані недалеко від селища Південне. Окупанти відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, протитанкових ракетних комплексів і зенітних установок.

Біля Майорського бойовики здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПЗЗ-2 в районі населеного пункту Зайцеве.

"В черговий раз підкреслюємо, що підрозділи Збройних сил України перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань, за всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 18 квітня, окупанти вісім разів обстрілювали українські позиції на Донбасі. В результаті одного з обстрілів загинув український військовий, ще отримав поранення.

Крім того, бойовики почали більш активно блокувати роботу місії ОБСЄ. Зокрема, окупанти вимагають обшук автомобілів і причепів патрулів місії, а також здійснюють глушіння і обстріли безпілотників.

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