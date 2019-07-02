Представник Зеленського спростував можливий колапс на ринку е/е

Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус спростував можливий колапс на новому ринку електроенергії через рішення Окружного адміністративного суду Києва. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Герус заявив, що першоджерелом новин про колапс ринку електроенергії через ухвалу суду, яка зупиняє підвищення тарифів для "Укренерго", є сама компанія.

"Ну хочеться декому погратися у політику. У нас так завжди, як тільки питання стосується тарифів монополістів, то це "колапс", - написав він.

Герус відзначив, що, по-перше, на цю ухвалу суду можна подати апеляцію.

"По-друге, на сайті НКРЕКП вже висить проект постанови про нові тарифи для Укренерго з 1 серпня (проект від 24.06). Тобто найбільше, що ця ухвала суду може прожити, - це 29 днів. А з 1 серпня вступить у дію нова Постанова НКРЕКП про тариф Укренерго і у серпні компанія отримає всі недоотримані тарифні гроші і розрахується із всіма своїми контрагентами", - заявив він.

У той же час він заявив, що на новому ринку, який запрацював 1 липня, вже є проблеми. Наприклад, сьогодні за ніч диспетчер "Укренерго" дав 40 аварійних команд диспетчеру "Укргідроенерго" щодо підйому і розвантаження потужностей.

"З тої інформації, яку я отримую, зростання кінцевих тарифів на електроенергію набагато перевищує всі обіцянки урядовців та "не монополістів". Завтра обговоримо це публічно - чи можна таке вважати реформою", - додав він.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва 1 липня призупинив дію постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. Рішення увалене для забезпечення адміністративного позову АТ "Нікопольський завод феросплавів", який входить до групи Приват.

Як зазначив керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, рішення Окружного адміністративного суду Києва "призведе до колапсу нового ринку електричної енергії, оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку".

Як повідомляло РБК-Україна, нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року. Кабмін поклав на держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні обов’язки продавати частину електроенергії за фіксованою ціною "Гарантованому покупцю".