Представитель Зеленского опроверг возможный коллапс на рынке э/э

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус опроверг возможный коллапс на новом рынке электроэнергии из-за решения Окружного административного суда Киева. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Герус заявил, что первоисточником новостей о коллапсе рынка электроэнергии из-за решения суда, которое приостанавливает повышение тарифов для "Укрэнерго", является сама компания.

"Ну хочется кому-то поиграться в политику. У нас так всегда, как только вопрос касается тарифов монополистов, то это "коллапс", - написал он.

Герус отметил, что, во-первых, на данное решение суда можно подать апелляцию.

"Во-вторых, на сайте НКРЭКУ уже висит проект постановления о новых тарифах для Укрэнерго с 1 августа (проект от 24.06). То есть все, что это постановление суда может прожить, - это 29 дней. А с 1 августа вступит в действие новое постановление НКРЭКУ о тарифе Укрэнерго и в августе компания получит все недополученные тарифные деньги и рассчитается со всеми своими контрагентами", - заявил он.

В то же время он заявил, что на новом рынке, который заработал 1 июля, уже есть проблемы. Например, сегодня за ночь диспетчер "Укрэнерго" дал 40 аварийных команд диспетчеру "Укргидроэнерго" о повышении и разгрузке мощностей.

"По той информации, которую я получаю, рост конечных тарифов на электроэнергию намного превышает все обещания чиновников и "монополистов". Завтра обсудим это публично - можно ли такое считать реформой", - добавил он.

Напомним, Окружной административный суд Киева 1 июля приостановил действие постановления НКРЭКУ от 7 июня 2019 года, которыми были установлены тарифы для НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и услуги диспетчерского управления на второе полугодие. Решение принято для обеспечения административного иска АО "Никопольский завод ферросплавов", который входит в группу Приват.

Как отметил руководитель НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, решение Окружного административного суда Киева "приведет к коллапсу нового рынка электрической энергии, поскольку приостановленные постановления регулятора были приняты именно для обеспечения новых алгоритмов работы рынка".

Как сообщало РБК-Украина, новая модель рынка электроэнергии заработала в Украине с 1 июля 2019 года. Кабмин возложил на госкомпании "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" специальные обязанности продавать часть электроэнергии по фиксированной цене "Гарантированном покупателю".