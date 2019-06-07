Регулятор затвердив нові тарифи для "Укренерго"

Поки що не вирішене питання покладання спецобов’язків на компанію

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи для НЕК "Укренерго" на ІІ півріччя 2019 року. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Як зазначили в компанії, "Укренерго" у новому ринку матиме два тарифи: на передачу електроенергії - 34,74 коп/кВт·год та на диспетчерське управління - 0,89 коп/кВт·год.

Нові тарифи враховують фактичні показники діяльності компанії у І півріччі та рішення уряду про збільшення відрахування частини чистого прибутку з 75 до 90%, повідомили в компанії.

Водночас залишається невирішеним питання покладання спецобов’язків із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів - компенсацію постачальникам універсальних послуг різниці тарифів на електроенергію. Це питання наразі знаходиться на доопрацюванні у Кабінеті міністрів України, йдеться в повідомленні.

"У разі прийняття рішення про покладання на "Укренерго" таких зобов’язань, компанія не матиме фінансових джерел для виконання зазначених спецобов’язків. Діючі процедури встановлення тарифів ліцензіатам не дозволяють змінити тариф раніше, ніж упродовж семи тижнів. Зважаючи на це, покладання спецобов’язків на оператора системи передачі взагалі неможливе. Тому ми звертаємось до уряду і просимо врахувати це при прийнятті остаточного рішення", - зазначив керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів на засіданні 5 червня поклав спеціальні зобов'язання по забезпеченню населення електроенергією за фіксованою ціною на держкомпанії НАЕК "Енергоатом", "Укргідроенерго" і НЕК "Укренерго", а також обленерго і постачальників. Продавати електроенергію за ринковими цінами зможуть в умовах нового ринку лише компанії теплової генерації і виробники "зеленого" енергії.

Відзначимо, Національний банк прогнозує, що у разі запровадження нового ринку ціни на електроенергію зростуть на 25%.