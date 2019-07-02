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"Укренерго" заявляє про загрозу новому ринку електроенергії

Новини » Економіка    02.07.2019 - 12:57
"Укренерго" заявляє про загрозу новому ринку електроенергії
Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

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Окружний адміністративний суд Києва 1 липня призупинив дію постанови НКРЕКП від 7 червня 2019 року, якими були встановлені тарифи для НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. Про це повідомляє прес-служба компанії.

За інформацією, прес-служби, рішення увалене для забезпечення адміністративного позову АТ "Нікопольський завод феросплавів " (який входить до групи Приват, - ред.).

Як зазначив керівник НЕК "Укренерго" Всеволод Ковальчук, рішення Окружного адміністративного суду Києва "призведе до колапсу нового ринку електричної енергії, оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку".

"Незастосування цих тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка втрачається в магістральних мережах, компенсацію виробникам, які працюють за зеленими тарифами, а також здійснення оплати допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в ОЕС України. А значить унеможливлює функціонування нової моделі ринку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляло РБК-Україна, нова модель ринку електроенергії запрацювала в Україні з 1 липня 2019 року.  Кабмін поклав на держкомпанії "Енергоатом" і "Укргідроенерго" спеціальні обов’язки продавати частину електроенергії за фіксованою ціною "Гарантованому покупцю". Таким чином, ціна електроенергії для населення до кінця року змінюватися не повинна.

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила тарифи для НЕК "Укренерго" на ІІ півріччя 2019 року. "Укренерго" у новому ринку матиме два тарифи: на передачу електроенергії - 34,74 коп/кВт·год та на диспетчерське управління - 0,89 коп/кВт·год.

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