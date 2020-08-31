Представник ОРДЛО відповів на ідею Фокіна про особливий статус для всього Донбасу

Ідея Вітольда Фокіна - учасника української делегації в Тристоронній контактній групі - про особливий статус для всього Донбасу може перетворити регіон на проросійське гетто. Це також викличе емоційне відторгнення регіону від України.

Про це в Facebook написав представник окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) Сергій Гармаш.

Він підкреслив, що необхідно з'ясувати, що Фокін вкладає в поняття "особливий статус". У разі якщо мається на увазі автономія, за яку виступають у Росії, то це призведе до фрагментації країни і, можливо, до громадянської війни.

"По-перше, такий особливий статус перетворить Донбас на проросійське гетто, ненавидиме усією Україною за його проросійськість", - зазначив Гармаш.

Він упевнений, що особливі привілеї та фактичний контроль Росії над Донбасом на емоційному рівні стануть особистим викликом для майже чверті населення України, яка так чи інакше постраждала через війну.

"Після цього, почнеться просто емоційне відторгнення "чужорідного (проросійського) тіла". І страждатимуть від нього, перш за все, жителі Донбасу, що втілюють його в інших регіонах. В тому числі ті, хто якраз і втік від "особливого статусу" з ОРДЛО на вільні частини Донецької і Луганської областей", - підкреслив Гармаш.

На його думку, особливий статус Донбасу завершить розрив єдиного з Україною господарського комплексу. Також занурення в "русский мир" найбільш густонаселеного регіону дасть великий приріст проросійським силам у Верховній раді.

"І це, фактично, стане основою для зміни всієї геополітичної орієнтації держави. Я вже не кажу про те, що розв'язання конфлікту за російським сценарієм (а особливий статус - це чисто російський сценарій) - автоматично буде означати перемогу Росії у цій війні, бо дасть їй реалізацію усіх цілей, які вона перед собою ставила, починаючи "русскую весну" і фінансуючи "республіки" всі ці роки", - додав Гармаш.

Представник ОРДЛО зазначає, що Україні краще на якийсь час відмовитися від мінського сценарію, ніж повертати Донбас на російських умовах.

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Вітольд Фокін заявив, що виконання мінських угод з наданням особливого статусу є єдиним шляхом до досягнення миру на Донбасі. Також він виступив за загальну амністію для бойовиків.

Представники влади вже назвали заяви Фокіна його приватною ініціативою, а у Верховній раді намагаються ініціювати його відкликання з ТКГ.