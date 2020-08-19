Представник ОРДЛО оцінив дебют Кравчука на засіданні контактної групи

Сьогодні проходить засідання Тристоронньої контактної групи. В ній вперше приймає участь глава української делегації Леонід Кравчук.

Про це у Facebook написав представник ОРДЛО в ТКГ Сергій Гармаш.

За його словами, дебют Кравчука виявився дуже вдалим, так як його дії ускладнять можливість зриву зустрічі радників нормандської зустрічі з боку Росії. Раніше російська сторона заблокувала переговори, ставлячи умовою скасування одного з постанов Верховної ради.

"Він (Кравчук - ред.) пообіцяв звернутися до Ради з проханням переглянути це постанова, якщо переговори будуть розблоковані... Нічого конкретного, але тепер росіянам буде складно зірвати зустріч радників Н-4, на яку так не хочеться їхати Козаку після його знаменитого листа, де він заявив, що більше не буде брати в цьому участь. Принаймні Захід це зрозуміє однозначно не на користь РФ", - написав Гармаш.

Він додав, що робота ТКГ ще триває.

Нагадаємо, Леонід Кравчук очолив українську делегацію в ТКГ в кінці липня.

Раніше РБК-Україна писало, що українська делегація в ТКГ запропонує варіанти переговорів з представниками ОРДЛО, які можуть проходити у форматі круглих столів.