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Представниця ООН прибула до Туреччини для розслідування вбивства Хашкаджі

Новини » Політика    28.01.2019 - 13:10
Представниця ООН прибула до Туреччини для розслідування вбивства Хашкаджі
Фото: Агнес Калламар (un.org)

Агнес Калламар проводе зустріч в Анкарі с міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу

Доповідачка ООН з прав людини Агнес Калламар прибула до столиці Туреччини для проведення міжнародне розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DPA.

Каллмар сьогодні проводе зустріч в Анкарі с міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Також вона звернулася з проханням відвідати консульство в Стамбулі.

"Я надіслала запит на доступ до саудівського консульства в Стамбулі і зустріч з послом в Туреччині. Також просила дозволу на проведення подібного візиту до королівства Саудівської Аравії", - сказала Калламар.

Раніше повідомлялось, що держсекретар США Майк Помпео зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом, щоб обговорити рішення розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. 

Нагадаємо, представник турецького офісу міжнародної правозахисної організації Amnesty International Гексу Озахисхали заявив, що необхідно ініціювати міжнародне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі, тіло якого не виявлено досі.

РБК-Україна писало, що Анкара співпрацює з іншими країнами, щоб розслідування загибелі Хашкаджі було проведено на рівні ООН.

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