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Помпео вирушить в Саудівську Аравію для обговорення покарання вбивць журналіста Хашкаджі

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 05:52
Помпео вирушить в Саудівську Аравію для обговорення покарання вбивць журналіста Хашкаджі
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Помпео зустрінеться з наследним принцом Мохаммедом ібн Салманом

Держсекретар США Майк Помпео зустрінеться з наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом ібн Салманом, щоб обговорити рішення розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що зустріч відбудеться під час візиту Помпео в Саудівську Аравію.

"Позиція Америки незмінна - це був кричущий акт, неприпустиме вбивство. Ті, хто до нього причетні, будуть притягнуті до відповідальності Сполученими Штатами Америки. Ми сповнені рішучості зробити це", - сказав Держсекретар.

Зазначимо, в грудні 2018 року Сенат прийняв резолюцію, що засуджує наслідного принца Саудівської Аравії за ситуацію з вбивством Хашкаджі. У резолюції йдеться, що Сенат "вважає, що за вбивство Джамаля Хашкаджи несе кронпринц Мухаммед ібн Салман".

Нагадаємо, Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджі - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.

У свою чергу Німеччина заборонила в'їзд на територію Шенгенської зони 18 громадян Саудівської Аравії, яких підозрюють у причетності до вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

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Новини України Саудовская АравияМайк ПомпеоДжамаль Хашкаджи
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