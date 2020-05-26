Голову Соціалістичної партії України засудили до трьох років в'язниці

Фото: Сергій Чередніченко (socpartia.com)

Засудженого оголошено у розшук через неявку на судове засідання для проголошення вироку

У Полтаві голова соціалістичної партії України Сергій Чередніченко побив заступника мера міста Андрія Ляміна. Жовтневий районний суд Полтави визнав винним Чередніченка, за що він отримав три роки позбавлення волі.

Про це повідомляє прес-служба Судової влади України.

Як повідомляється, 16 травня 2018 року Сергій Чередніченко разом із двома соратниками в коридорі Полтавської міськради напали на заступника мера міста Андрія Ляміна та притисли його до стіни. Після цього Чередніченко декілька разів штовхнув його, а Мустава Алоєв схопив віце-мера за горло та вдарив по голові. Пізніше Лямін опублікував відео з камер спостереження.

Як зазначається, до набрання вироком законної сили, громадянину Чередніченку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У зв'язку з неявкою засудженого у судове засідання для проголошення вироку по справі, судом постановлено ухвалу про оголошення звинуваченого у розшук, його затримання та поміщення до слідчого ізолятора.

Нагадаємо, поліція почала розслідування нападу на заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака.

Крім того, раніше повідомлялось, що Київська поліція затримала 15 учасників сутички на презентації Національної платформи примирення і єдності.

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Автор: Андрій Козловський