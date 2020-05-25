Побиття заступника головного лікаря Інституту раку: поліція відкрила кримінальну справу

Фото: Анатолій Шудрак (facebook.com/aashudrak)

За попередньою інформацією, нападник був один

Поліція почала розслідування нападу на заступника головного лікаря Інституту раку Анатолія Шудрака. Встановлюються мотиви та обставини інциденту.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

За попередньою інформацією, нападник був один. Медичну допомогу лікар отримав на місці.

"За фактом нападу на заступника головного лікаря Національного Інституту раку розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Досудове розслідування здійснюватиме Голосіївське управління поліції, процесуальне керівництво - Київська місцева прокуратура №1", - повідомила Максимець.

Мотиви та обставини вчинення нападу наразі не відомі. Слідство триває.

Раніше головний лікар Інституту раку Андрій Безносенко заявив, що побиття Анатолія Шудрака нагадує напад на нього самого.

Нагадаємо, два місяці тому головного лікаря Інституту раку також побили, нападників було двоє.

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Автор: Роман Калиниченко