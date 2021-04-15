Голова Євроради запенив Зеленського у однозначній підтримці територіальної цілісності України

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він висловив тверду підтримку суверенітету України на фоні стягнення російських військ.
За його словами, сторони "з глибоким занепокоєнням" обговорили питання російських військових, які збираються біля кордонів України.
"ЄС є твердим і єдиним у своїй однозначній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосив політик.
Раніше президент Євроради в розмові з Володимиром Путіним висловив думку, що відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. В цей час існують розбіжності з багатьох питань.
Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Зеленський обговорив агресію РФ з президентом Фінляндії, який раніше розмовляв з Путіним.
Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський союз повинен демотивувати Російську Федерацію від подальшої агресії проти України. Цьому можуть сприяти нові санкції проти РФ, а також підтримка оборонної спроможності України.