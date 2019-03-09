Голова Європарламенту допустили перенесення Brexit

За словами Таяні, британці в будь-якому випадку повинні назвати причину перенесення

Председатель Европейского парламента Антонио Таяни заявил, что крайним сроком выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) может стать начало июля 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Он отметил, что "сроки Brexit могут быть перенесены не более чем на несколько недель".

"Крайним сроком станет начало июля. Британцы в любом случае должны назвать причину переноса", - считает он.

Глава Европарламента особо подчеркнул необходимость "избежать самой большой ошибки" - хаотичного Brexit без заключения соглашения с Брюсселем.

"Подобная ситуация стала неблагоприятной для ЕС и "катастрофой для британской экономики", - отметил он.

В то же время Таяни исключил возможность пересмотра согласованного в ноябре документа о выходе Соединенного Королевства из ЕС.

Ранее премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что в случае отклонения парламентом ее варианта соглашения о Brexit выход Британии из Евросоюза может никогда не произойти.

Отметим, Европейский союз дал Британии всего 48 часов, чтобы представить предложение относительно выхода из тупика Brexit. Такое ограничение Евросоюз решил установить после провала переговоров с Британией.