Мей: Brexit з угодою - в інтересах ЄС

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Сьогодні Мей має виступити перед робітниками у Грімсбі

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей хоче закликати Євросоюз допомогти їй вибороти підтримку в британському парламенті перед голосуванням щодо угоди про вихід Британії з ЄС (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, сьогодні, 8 березня, за три тижні до Brexit, Мей планує виступити перед робітниками у британському місті Грімсбі. Під час виступу британський прем'єр-міністр планує заявити, що "Brexit з угодою - в інтересах Європейського союзу".

За словами Мей, не лише британські депутати повинні будуть зробити важливий вибір наступного тижня, але і "свій вибір повинен зробити також Євросоюз".

"Ми (Британія та ЄС - ред.) обоє учасники цього процесу. Вихід Британії з угодою - в інтересах Європи. Рішення, яке Європейський союз прийме протягом наступних кількох днів, матиме великий вплив на результати голосування", - повинна заявити Мей у Грімсбі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський союз дав Британії всього 48 годин, щоб надати пропозицію щодо виходу з глухого кута Brexit. Такий дедлайн Євросоюз вирішив встановити після провалу переговорів з Британією.

Раніше, парламент Шотландії і національні збори Уельсу проголосували за те, щоб виступити проти угоди про Brexit, погодженого урядом Великобританії.