ДРС попередила нардепів про наслідки податкових законопроектів

Фото: Ксенія Ляпіна (УНІАН)

ДРС проаналізувала законопроекти №1210 і 1210-1

Державна регуляторна служба (ДРС) заявила про потенційний негативний вплив законопроектів №1210 і 1210-1 на економіку і відправила попередження про наслідки прийняття депутатам. Про це повідомила голова ДРС Ксенія Ляпіна.

"Нам вдалося спрогнозувати і показати потенційний негативний вплив закону 1210. Але чи нам вдасться вплинути на уми тих, хто сьогодні приймає рішення – це питання відкрите. Тому що власне ми направили свої прогнози і депутатам. Вони не слухали, хоча частина з них почала розуміти, що вони роблять щось не те. Ми надіслали це і уряду, і ми зараз направимо президенту. Сподіваємося, що це вплине на ситуацію", - заявила Ляпіна.

За словами глави ДРС, одним із способів врегулювання ситуації навколо закону є відгук законів 1210 і 1210-1, які можуть бути повернуті в парламент після суттєвого доопрацювання.

Основною проблемою, як зазначила Ляпіна, сьогодні є непрогнозованість дій влади і зростання недовіри до неї з боку бізнесу, що автоматично спричинить за собою зниження економіки.

"Прогнозованість зменшилася навіть порівняно з тим, що було раніше. Я дивилася оцінки, які проводять різні рейтингові структури. Коли ми говоримо, реформи, ми забуваємо, що реформа - це не самоціль, а це якісь усвідомлені зміни, які повинні принести якийсь позитив", - заявила Ляпіна.

Нагадаємо, ініціатор податкових нововведень, глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев стверджує, що в законопроект №1210 до другого читання внесуть зміни з урахуванням численних зауважень та пропозицій експертів та бізнесу.