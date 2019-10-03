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У "Слузі народу" пояснили схожість позицій з Коломойським в питанні ренти

Новини » Економіка    03.10.2019 - 11:26
У "Слузі народу" пояснили схожість позицій з Коломойським в питанні ренти
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

Гетманцев пояснив позицію в питанні ренти

Народний депутат від "Слуги народу" Володимира Зеленського, голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив схожість позицій з олігархом Ігорем Коломойським в питанні ренти. Свою думку він висловив в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я вам наводжу цифри. Я не маю відношення до рудовидобувної галузі, але мені довелося вникнути в цю тему, і з'явилася ця поправка: з 8% ми піднімаємо до 10%. Але яка друга частина цього питання? Це база оподаткування. Проблема з нею в тому, що у нас бідна руда. Якщо в Австралії ти добув руду і відразу її забирають на експорт, і її можна обкласти за вартістю продажу, то тут, щоб її довести до стандарту, її треба збагатити. А як же тепер її оподатковувати?", - сказав Гетманцев.

Він нагадав формулу, при якій руда оподатковується за вартістю витрат на видобуток плюс 18% рентабельності.

"І виходить, що ефективна ставка при цьому становить 1-2%. Ми ж пропонуємо розширити базу. Якщо ми змінюємо базу, то рівень податкового тиску на рудовидобувні компанії сильно зростає, порівняно з нинішнім, і ми станемо четвертою країною світу за цим показником. Нам здається, що це теж занадто і не до кінця обґрунтовано, тому ми створили разом з Мінфіном робочу групу", - пояснив голова комітету.

Гетманцев вважає, що потрібно знайти золоту середину, при якій буде забезпечений середній по світу рівень податкового тиску.

Нагадаємо, в травні в інтерв'ю РБК-Україна Ігор Коломойський висловив свою думку з питання ренти, яка багато в чому в результаті збіглася з позицією "Слуги народу".

"Він (Рінат Ахметов, - ред.) заробляє 400% на руді. А кому належать надра країни? Йому піднімуть ренту, не хоче – вільний, інші будуть займатися", - говорив тоді Коломойський.

У цьому ж інтерв'ю він уточнив: "У Ахметова рента 1% або 1,5%, він платить 1 або 2 долара ренти з тонни, а "Укрнафта" платить 150 доларів".

Як відомо, в ініційованому Гетьманцевим "податковому" законопроекті №1210 пропонується не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ - сьогодні це 33%.

У Федерації металургів України (ФМУ) стверджують, що зазначені нововведення намагаються впровадити в інтересах Коломойського. Як заявив глава ФМУ Сергій Біленький, мова йде про феросплавні заводи Ігоря Коломойського.

На думку металургів, податки в сферах, які цікавлять Коломойського, підвищувати не будуть, і це відбувається на тлі різкого підвищення податків для більшості галузей промисловості, в той час як для бізнесу Коломойського створюються преференції.

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