Воліли раніше їх не вводити: США пригрозили Росії санкціями за Україну

США будуть готові ввести проти Російської Федерації економічні санкції. У минулому бажали їх не запроваджувати.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова державного секретаря США Ентоні Блінкена.

За словами Блінкена, у разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь. "Ми ясно дали зрозуміти, що якщо Росія у випадку з Україною продовжить йти шляхом конфронтації, наша реакція буде рішучою. Зокрема, йдеться про сильні економічні заходи, від яких ми в минулому відмовлялися", - заявив Блінкен.