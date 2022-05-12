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Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні

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Париж, Четвер 12 травня 2022 15:32
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Заявка на вступ України до Євросоюзу на рівні європейських лідерів буде обговорюватися в червні. Зараз її обробляє Єврокомісія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Франції.

У французькому МЗС зазначили, що Україна є частиною європейської сім'ї.

"Заявка України на членство в Європейському союзі, яка в даний час розглядається Європейською комісією, буде обговорюватися на рівні глав держав і урядів в Європейській раді в наступному місяці - червні", - підкреслили в МЗС.

Нагадаємо, цього тижня Україна передала Єврокомісії другу частину опитувальника для отримання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС. Рішення щодо статусу також очікується в червні.

Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, якщо Європа не надасть статус кандидата в червні, то цим вона обдурить Україну.

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Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
Вступ України до ЄС: заявку на рівні європейських лідерів обговорять у червні
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