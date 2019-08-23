ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський дав громадянство України 11 іноземцям, які воювали на Донбасі

Новини » Суспільство    23.08.2019 - 19:49
Зеленський дав громадянство України 11 іноземцям, які воювали на Донбасі
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зеленський дав граждансво синові командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаева

Президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав указ про надання українського громадянства 11 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Серед них - Тимерхан Мунаев, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаева, який загинув під Дебальцеве в лютому 2015 року.

"Всі особи, які прийняті в громадянство України відповідно до цього указу, брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України на сході країни", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав українське громадянство ряду іноземців, які воювали на Донбасі. Зокрема, громадянство надано трьом бійцям ООС: Станіславу Гибадулину, Нугзару Канделакі і Микиті Макєєву.

Додамо, 15 серпня на засіданні підготовчої групи було запропоновано утворити комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

У Кремлі заявили про початок діалогу Зеленського з Путіним Зеленський зробив заяву щодо обміну ув'язненими з Росією
Новини України Володимир Зеленський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся