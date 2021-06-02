Кабмін пропонує спростити надання громадянства іноземним бійцям ООС

Український уряд підготував законопроект, який спрощує процедуру надання громадянства іноземним бійцям операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Йдеться про тих, хто брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.

Передбачається, що законопроект дозволить спростити порядок набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання. А також іноземцям та особам без громадянства, які служили або служать в Збройних силах України та/або брали участь в АТО на Донбасі.

Фото: текст законопроекту

У пояснювальній записці уточнюються, що на спрощений порядок можуть претендувати іноземці, прийняття до громадянства яких становить державний інтерес для України. В тому числі, якщо в поданні на ім'я президента містяться відомості про те, що особа безпосередньо брала участь в операції на Донбасі щодо забезпечення територіальної цілісності.