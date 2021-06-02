Кабмін пропонує спростити надання громадянства іноземним бійцям ООС
Український уряд підготував законопроект, який спрощує процедуру надання громадянства іноземним бійцям операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Йдеться про тих, хто брав участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України.
Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів.
Передбачається, що законопроект дозволить спростити порядок набуття громадянства України громадянами Російської Федерації, які зазнали переслідувань через політичні переконання. А також іноземцям та особам без громадянства, які служили або служать в Збройних силах України та/або брали участь в АТО на Донбасі.
Фото: текст законопроекту
У пояснювальній записці уточнюються, що на спрощений порядок можуть претендувати іноземці, прийняття до громадянства яких становить державний інтерес для України. В тому числі, якщо в поданні на ім'я президента містяться відомості про те, що особа безпосередньо брала участь в операції на Донбасі щодо забезпечення територіальної цілісності.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ще в серпні 2019 року своєю указом спростив надання громадянства України росіянам, які зазнали політичного переслідування.
Після цього він дав громадянство України 11 іноземцям, що воювали на Донбасі.