Бахматюк запропонував ФГВФО відновити переговори щодо реструктуризації боргу VAB банку

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

У ФГВФО поки не прийняли рішення щодо реструктуризації цього боргу

У Фонд гарантування вкладів фізичних осіб надійшло повторне звернення від бізнесмена Олега Бахматюка з пропозицією відновити переговори щодо врегулювання заборгованості за кредитними портфелями VAB банку та банку "Фінансова ініціатива" перед фондом та Національним банком України. ФГВФО зараз вивчає цю пропозицію. Про це Українським новинам повідомила прес-служба фонду, передає РБК-Україна.

Зазначається, що Олег Бахматюк неодноразово звертався до фонду з пропозиціями про добровільне врегулювання заборгованості перед фондом і НБУ, зокрема у жовтні 2019 надійшла пропозиція про погашення 8 млрд гривень протягом 7 років на користь фонду та НБУ.

"Остаточного рішення про прийнятність або неприйнятність цієї пропозиції фондом не приймалося, оскільки це вимагає глибокого аналізу альтернативних сценаріїв погашення заборгованості та можливих грошових потоків, а також визначення механізмів для здійснення погашення", - повідомили у фонді.

У листі наголошується, що зараз проводиться аналіз фінансових можливостей групи компаній "Укрлендфармінг ПЛС" здійснити погашення заборгованості в стислі терміни після чого буде надано пропозицію по конкретним сумам та строкам.

Для прийняття фондом рішення по цій пропозиції обов'язковими етапами залишається оцінка альтернативних сценаріїв і здатності погашення запропонованих сум і термінів.

Фонд підкреслює, що в питаннях стягнення шкоди з пов'язаних з банками осіб, головною метою є одержання максимального грошового потоку для повернення коштів кредиторам банків і державі.

Як писало раніше РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" та VAB Банку Олега Бахматюка, підозрюваного у заволодінні 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту Національного банку.

Захист засновника агрохолдингу Ukrlandfarming, колишнього власника банку "Фінансова ініціатива" та VAB Банку Олега Бахматюка пов'язує цю справу з політичним переслідуванням.