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Пропонують "евакуацію": в Харківській області попереджають про шахраїв

Фото: в Харківській області попереджають про шахраїв (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Борівській громаді Харківської області попереджають про шахраїв. Вони можуть пропонувати населенню евакуацію за гроші з тимчасово окупованої території, при цьому що реальні перевізники наразі виключають таку можливість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Борівську селищну раду в Facebook.

"Останнім часом з’являються повідомлення від "перевізників", які пропонують послугу з евакуації населення з окупованих територій. За свою послугу вони просять оплату наперед на банківську карту. Такі пропозиції мають усі ознаки шахрайства. Разом з тим, реальні перевізники з м. Куп’янськ вважають наразі евакуацію з окупованої Борівської громади на території, підконтрольні українській владі, неможливою", - пояснюють в повідомленні.

У селищній раді закликали жителів бути обережними, критично оцінювати ситуацію та не переказувати гроші незнайомим людям, щоб не стати жертвами шахрайства

"Щодо досвіду евакуації з інших окупованих територій, повідомляють, що на ворожих блок-постах російські військові проводять ретельний огляд речей і людей, що евакуюються. Чоловіків роздягають до пояса і перевіряють наявність слідів користування зброєю та татуювань. Жінок обшукують. Вивчають вміст телефонів, після чого їх можуть відібрати", - попередили в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему.

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