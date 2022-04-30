Пропонують "евакуацію": в Харківській області попереджають про шахраїв

"Останнім часом з’являються повідомлення від "перевізників", які пропонують послугу з евакуації населення з окупованих територій. За свою послугу вони просять оплату наперед на банківську карту. Такі пропозиції мають усі ознаки шахрайства. Разом з тим, реальні перевізники з м. Куп’янськ вважають наразі евакуацію з окупованої Борівської громади на території, підконтрольні українській владі, неможливою", - пояснюють в повідомленні.

У селищній раді закликали жителів бути обережними, критично оцінювати ситуацію та не переказувати гроші незнайомим людям, щоб не стати жертвами шахрайства

"Щодо досвіду евакуації з інших окупованих територій, повідомляють, що на ворожих блок-постах російські військові проводять ретельний огляд речей і людей, що евакуюються. Чоловіків роздягають до пояса і перевіряють наявність слідів користування зброєю та татуювань. Жінок обшукують. Вивчають вміст телефонів, після чого їх можуть відібрати", - попередили в повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що шахраї почали атакувати біженців і використовувати нову схему.

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