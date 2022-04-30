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Предлагают "эвакуацию": в Харьковской области предупреждают о мошенниках

Фото: в Харьковской области предупреждают о мошенниках (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Боровской общине Харьковской области предупреждают о мошенниках. Они могут предлагать населению эвакуацию за деньги с временно оккупированной территории, при этом реальные перевозчики пока исключают такую возможность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Боровский поселковый совет в Facebook.

"В последнее время появляются сообщения от "перевозчиков", которые предлагают услугу по эвакуации населения с оккупированных территорий. За свою услугу они просят оплату наперед на банковскую карту. Такие предложения имеют все признаки мошенничества. Вместе с тем, реальные перевозчики из г. Купянск считают сейчас эвакуацию из оккупированной Боровской общины на территории, подконтрольные украинской власти, невозможной", - поясняют в сообщении.

В поселковом совете призвали жителей быть осторожными, критически оценивать ситуацию и не переводить деньги незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенничества

"По опыту эвакуации с других оккупированных территорий сообщают, что на вражеских блок-постах российские военные проводят тщательный осмотр вещей и людей, которые эвакуируются. Мужчин раздевают до пояса и проверяют наличие следов пользования оружием и татуировок. Женщин обыскивают. Изучают содержимое телефонов, после чего их могут отобрать", - предупредили в сообщении.

Напомним, недавно стало известно, что мошенники начали атаковать беженцев и использовать новую схему.

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