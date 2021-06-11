У межах регіону, без іграшок і батьків: як змінилася робота дитячих таборів через COVID

Міністерство охорони здоров'я оновило вимоги до закладів, де будуть проводити оздоровлення дітей в період карантину. Відповідну постанову затвердили 8 червня.

Так, рекомендовано організовувати прийом до закладу дітей, що проживають в межах регіону, де розташовано заклад.

Транспортування дітей до закладу здійснюється організованими групами, автомобільним чи залізничним транспортом. Також їх можуть привезти батьки власним транспортом.

При цьому має бути організовано температурний скринінг усіх працівників, дітей та осіб, що їх супроводжують. Температура тіла не має перевищувати понад 37,2 градусів.

Умови прийняття дітей в літні табори

Для того, щоб потрапити в табір, дитина має пройти медичний огляд та отримали довідку про відсутність контакту з інфекційними хворими (форма № 079/о). Документ видається не пізніше, ніж за 3 дні до заїзду.

Під час перебування у таборі дитину можуть ізолювати, якщо у неї виявлять температуру або ознаки респіраторного захворювання.

Умови проживання

Дітей розмістять в кімнатах з розрахунку не менше 5 квадратних метрів на одну людину. Буде забезпечена дистанція між спальними місцями.

Годувати дітей в їдальнях повинні за спеціальним графіком, який допоможе уникнути скупчення дітей.

Що буде заборонено?

використання багаторазових (тканинних) рушників після миття рук;

використання м’яких (м’яконабивних) іграшок;

проведення батьківських днів (відвідування дитини);

проведення масових заходів в закритих приміщеннях та заходів за участі запрошених осіб.

Рекомендації МОЗ дитячим таборам: