Стало відомо, як в Києві працюватимуть пришкільні табори, позашкільні заклади та дитсадки

Через коронавірус влітку в столиці не працюватимуть пришкільні табори. Водночас, продовжать роботу заклади пришкільної освіти та дитсадки.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко під час брифінгу .

"Як і в минулому році, в Києві не працюватимуть пришкільні табори. Але всі заклади позашкільної освіти працюють протягом червня, згідно зі свого графіка", - сказав він.

Мер додав, що 42 закладки позашкільної освіти відвідують понад 80 тисяч людей.

"У звичайному режимі продовжують працювати дитячі садочки. На сьогодні тимчасово закриті 12 груп в 12 садках через виявлення там коронавірусу. На планові ремонти також закриті 7 дитсадків. Наповненість садків - понад 46%", - розповів Кличко.