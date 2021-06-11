В пределах региона, без игрушек и родителей: как изменилась работа детских лагерей из-за COVID
Министерство здравоохранения обновило требования к учреждениям, где будут проводить оздоровление детей в период карантина. Соответствующее постановление утвердили 8 июня.
Так, рекомендовано организовывать прием в учреждение детей, проживающих в пределах региона, где расположено заведение.
Транспортировка детей в учреждение осуществляется организованными группами, автомобильным или железнодорожным транспортом. Также их могут привезти родители собственным транспортом.
При этом должен быть организован температурный скрининг всех работников, детей и лиц, их сопровождающих. Температура тела не должна превышать более 37,2 градусов.
Условия принятия детей в летние лагеря
Для того, чтобы попасть в лагерь, ребенок должен пройти медицинский осмотр и получили справку об отсутствии контакта с инфекционными больными (форма № 079/о). Документ выдается не позднее, чем за 3 дня до заезда.
Во время пребывания в лагере ребенка могут изолировать, если у него обнаружат температуру или признаки респираторного заболевания.
Условия проживания
Детей разместят в комнатах из расчета не менее 5 квадратных метров на одного человека. Будет обеспечена дистанция между спальными местами.
Кормить детей в столовых должны по специальному графику, который поможет избежать скопления детей.
Что будет запрещено?
- использование многоразовых (тканевых) полотенец после мытья рук;
- использование мягких (мягконабивных) игрушек;
- проведение родительских дней (посещение ребенка);
- проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и мероприятий с участием приглашенных лиц.
Рекомендации Минздрава детским лагерям:
- максимально ограничить количество детей в отрядах, исходя из возможности обеспечить надлежащие противоэпидемические условия пребывания в корпусах и контроль за их выполнением;
- ограничить занятия и игры, требующие использования многоразового дополнительного инвентаря детьми;
- проводить дополнительные игры и упражнения, которые бы доносили детям важность индивидуальных мер профилактики и физического дистанцирования;
- приоритет активностям, проводимым на открытом воздухе;
- ограничить занятия и игры, предполагающие непосредственный физический контакт между детьми и персоналом.
Ранее сообщалось, что из-за коронавируса летом в столице не будут работать пришкольные лагеря.