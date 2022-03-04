ru ua
Пт, 04 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Переддефолтний рівень: агентство S&P знизило рейтинг Росії

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 04 березня 2022 12:38
Переддефолтний рівень: агентство S&P знизило рейтинг Росії Фото: S&P знизило рейтинги Росії до переддефолтного рівня (spglobal.com)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings опустило кредитний рейтинг Російської Федерації в іноземній валюті до CCC-. Наступний рівень D означатиме дефолт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

"Зниження рейтингів Росії слідує за введенням заходів, які, як ми вважаємо, можуть істотно збільшити ризик дефолту", - йдеться в повідомленні.

Як відзначають аналітики агентства, війна з Україною призвела до санкцій проти Росії з боку Заходу, в тому числі, щодо валютних резервів Банку Росії. Це робить істотну частину резервів недоступною, що негативно позначиться на здатності ЦБ РФ служити кредитором останньої інстанції, а також підриває те, що до недавнього часу було основою кредитоспроможності Росії - її чисту валютну позицію.

"Щоб стримати підвищення валютних курсів і волатильність фінансових ринків, а також захистити залишилися валютні буфери, влада Росії, серед інших кроків, ввела заходи контролю за рухом капіталу, які, як ми розуміємо, можуть обмежити своєчасне отримання власниками російських держпаперів - нерезидентами відсотків за боргом, а також виплати основної суми боргу", - відзначають в S&P.

Рейтинги Росії залишаються на перегляді з негативним прогнозом. "Приміщення рейтингів на перегляд з негативним прогнозом означає, що ми можемо знову погіршити їх протягом наступних кількох тижнів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
У ці години та дні відбувається злам ситуації на війні, - Резніков
DAILY
Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Санкційне пекло. Що відбувається з економікою РФ і чи призведе це до повалення Путіна