Преддефолтный уровень: агентство S&P снизило рейтинг России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства .

"Понижение рейтингов России следует за введением мер, которые, как мы полагаем, могут существенно увеличить риск дефолта", - говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики агентства, война с Украиной привела к санкциям против России со стороны Запада, в том числе, в отношении валютных резервов Банка России. Это делает существенную часть резервов недоступной, что отрицательно скажется на способности ЦБ РФ служить кредитором последней инстанции, а также подрывает то, что до недавнего времени было основой кредитоспособности России - ее чистую валютную позицию.

"Чтобы сдержать повышение валютных курсов и волатильность финансовых рынков, а также защитить оставшиеся валютные буферы, власти России, среди других шагов, ввели меры контроля за движением капитала, которые, как мы понимаем, могут ограничить своевременное получение держателями российских госбумаг - нерезидентами процентов по долгу, а также выплаты основной суммы долга", - отмечают в S&P.

Рейтинги России остаются на пересмотре с негативным прогнозом. "Помещение рейтингов на пересмотр с негативным прогнозом означает, что мы можем вновь ухудшить их в течение следующих нескольких недель", - говорится в сообщении.