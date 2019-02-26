Перебування есмінця Donald Cook в Чорному морі є символом безпеки, - Волкер

Сьогодні відбулася зустріч Петра Порошенка і Курта Волкера

Пребывание эсминца Donald Cook является символом безопасности в Черноморском регионе. Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время открытия выставки "Удивительные истории Крыма", передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что утром находился в Одессе, в связи с пребыванием там американского корабля Donald Cook.

"Пребывания этого корабля является важным символом поддержки, стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - сообщил Волкер.

Он также отметил, что это является демонстрацией нашей поддержки свободы судоходства в том числе в Керченском проливе.

"Это демонстрация того, что наша поддержка Украины - она надолго", - добавил Волкер.

Ранее РБК-Украина писало, что Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер обсудили увеличение военного присутствия США в Черном море, противодействие "Северному потоку-2" и российскую агрессию в Азовском море.

Напомним, американский ракетный эсминец USS Donald Cook вошел 25 февраля утром в Одесский морской торговый порт. Он пробудет в Одессе три дня - до 27 февраля включительно

РБК-Украина писало, что президент Украины Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер примут участие в международном форуме по Крыму, который пройдет 26-27 февраля в Художественном арсенале в Киеве.