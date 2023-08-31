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В Праге назвали условия для вступления Украины в НАТО

Фото: вступление Украины в НАТО возможно после стабилизации границ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина может присоединиться к НАТО, когда боевые действия против России закончатся, ее границы будут стабильными и она сможет внести вклад в безопасность альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой интервью, которое дал Якуб Ландовский постоянный представитель Праги при НАТО агентству Bloomberg.

Как заявил Ландовский, исторические прецеденты указывают на то, что мирное соглашение между Киевом и Москвой не является необходимым для членства, но что Украина должна будет решить, когда закончится война.

"Откровенной нестабильности и враждебности необходимо положить конец. Но в конечном итоге единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина. Никто со стороны даже не может это комментировать", - сказал он.

Решение Саммита НАТО в Вильнюсе

Напомним, Украина не получила прямого приглашения в НАТО от союзников на саммите в Вильнюсе. Как пояснил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина получит приглашение тогда, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия".

Также страны НАТО согласились, что Украина сможет вступить в Альянс без Плана действий по членству (ПДЧ) по несколько упрощенной процедуре, аналогичной той, по которой присоединилась Финляндия и в ближайшие месяцы вступит Швеция.

Кроме того, страны "Большой семерки" решили предоставить Украине "безопасностные гарантии", которые в основном включат поставки оружия, но не заменяют статью 5 устава НАТО о коллективной обороне в случае войны.

В настоящее время ВСУ ведут крупное наступление с целью изгнать российские войска с юга страны и из Крыма.

 

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