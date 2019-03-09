На свята в Україні охороняють правопорядок 7 тисяч рятувальників, - ДСНС

У разі необхідності, сили будуть збільшені до 14 тис. чоловік особового складу

Во время проведения в Украине мероприятий в период праздничных и выходных дней с 8 по 11 марта 2019 подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переходят на усиленный режим несения службы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщается, что в этот период будет осуществляться усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности.

"Особое внимание спасатели уделяют объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на круглосуточном дежурстве будут находится 7 тысяч спасателей.

"В общем, до 9:00 11 марта на круглосуточном дежурстве находятся около 7 тыс. спасателей и более 2 тыс. единиц техники ГСЧС, а в случае необходимости силы будут увеличены до 14 тыс. человек личного состава и около 4 тысяч единиц техники", - отметили в ГСЧС.

Отметим, в связи с празднованием Международного женского дня, в Украине пятница, 8 марта, была выходным днем.

Кроме того, правительство Украины рекомендовало перенести три рабочих дня в 2019 году: со вторника 30 апреля на субботу 11 мая; с понедельника 30 декабря на субботу 21 декабря; со вторника 31 декабря на субботу 28 декабря.

Напомним, вчера, 8 марта, на феминистической акции "Марш женщин" в центре Киева произошли столкновения праворадикалов с силовиками.