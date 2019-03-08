У Києві на "Марші жінок" сталися сутички з правоохоронцями

Фото: затримання активістів (РБК-Україна)

Було затримано щонайменше 2 представники правих організацій

На феміністичної акції "Марш жінок" в центрі Києва сталися сутички праворадикалів з силовиками. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій

На Михайлівській площі зібралося до сотні феміністок і підтримуючих їх громадян. Вони наполягають, що 8 березня - це день боротьби за права жінок. На противагу їм прийшло півтори сотні учасників правих організацій "Традиції і порядок" та "Братство".

Після провокації і що послідувала за нею сутички як мінімум двоє противників маршу було затримано. На даний момент вони знаходяться в автозаку.

Порядок на місці проведення акції забезпечують кілька сотень поліцейських і бійців Національної гвардії.

Фото: затримання активістів (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 9 лютого в Києві поліція затримала під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" активістів. Зі слів правоохоронців, вони повезли затриманих в районний відділ поліції для перевірки документів і заявили, що отримали виклик на 102 про "підозрілих людей", тому провели затримання, щоб "уникнути провокацій".