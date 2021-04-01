Концерту не буде: у Брюсселі першоквітневий жарт призвів до заворушень

Кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився фейковим.

Поліція оголосила про свою підвищену присутність в одному з найбільших парків бельгійської столиці 1 і 2 квітня після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, який автори анонсу назвали "La Boum" і нібито організований всесвітньо відомими ді-джеями. У заході зголосилися взяти участь 18 тисяч людей, понад 50 тисяч проявили зацікавленість.

"Будьте обережні, поліція очистить територію, всі люди будуть оштрафовані" - такі оголошення звучали в парку незабаром після 17.00. У цей час натовп на галявині ставав все більш компактним, всупереч санітарним заходам фізичного дистанціювання і носінню масок.

Поліцейські, як пішки, так і верхи на конях, намагалися розігнати натовп, проте сотні людей все ще залишаються в парку. Деякі з них кидали в поліцейських петарди та пляшки, натовп скандував "Свобода" і образи на адресу поліції.