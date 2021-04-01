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Концерту не буде: у Брюсселі першоквітневий жарт призвів до заворушень

Новость на русском → Брюссель, Четвер 01 квітня 2021 23:36
Концерту не буде: у Брюсселі першоквітневий жарт призвів до заворушень Фото: Буа де ля Камбр (brusselstimes)
Автор: Артур Родивилов

Кілька сотень поліцейських взяли участь у розгоні тисяч людей, які в порушення коронавірусних обмежень прийшли на концерт в парку Bois de la Cambre. Музичний фестиваль насправді виявився фейковим.

Про це повідомляє RTBF.

Поліція оголосила про свою підвищену присутність в одному з найбільших парків бельгійської столиці 1 і 2 квітня після анонімного оголошення через Facebook про фестиваль, який автори анонсу назвали "La Boum" і нібито організований всесвітньо відомими ді-джеями. У заході зголосилися взяти участь 18 тисяч людей, понад 50 тисяч проявили зацікавленість.

"Будьте обережні, поліція очистить територію, всі люди будуть оштрафовані" - такі оголошення звучали в парку незабаром після 17.00. У цей час натовп на галявині ставав все більш компактним, всупереч санітарним заходам фізичного дистанціювання і носінню масок.

Поліцейські, як пішки, так і верхи на конях, намагалися розігнати натовп, проте сотні людей все ще залишаються в парку. Деякі з них кидали в поліцейських петарди та пляшки, натовп скандував "Свобода" і образи на адресу поліції.

Нагадаємо, сутичками закінчилася акція протесту проти карантину в німецькому місті Дрезден. Унаслідок зіткнень постраждали 12 правоохоронців.

Також РБК-Україна писало, що на вихідних тисячі людей вийшли на протест проти карантину в Австрії.

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