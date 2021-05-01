У Брюсселі водометами та газом розігнали вечірку проти локдауну

У парку Брюсселя сьогодні, 1 травня, противники локдауну влаштували вечірку з метою порушення карантинних обмежень. Силовики розігнали порушників карантину водометами та сльозогінним газом.

Натовп, який зібрався в парку Брюсселя, відповів на заклик у Facebook про організацію несанкціонованої вечірки-протесту проти карантину. Це сталося через місяць після того, як поліція розігнала двохтисячну вечірку, влаштовану як "першоквітневий жарт".

Акція розпочалася мирно. Учасники скандували "Свобода!". Однак поліція заявила, що учасники порушують обмеження, тому вона повинна втрутитися. Багато учасників акції не мали захисної маски, що є обов'язковою вимогою під час перебування в людному місці.

Щоб розігнати учасників вечірки, силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Однак, навіть попри це, у брюссельському парку лишилося ще декілька сотень людей.

Фото: брюссельська поліція розганяє вечірку проти карантину (twitter.com/TRTWorldNow і twitter.com/adamparsons)