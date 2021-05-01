У Брюсселі водометами та газом розігнали вечірку проти локдауну
У парку Брюсселя сьогодні, 1 травня, противники локдауну влаштували вечірку з метою порушення карантинних обмежень. Силовики розігнали порушників карантину водометами та сльозогінним газом.
Про це повідомило агентство Reuters.
Натовп, який зібрався в парку Брюсселя, відповів на заклик у Facebook про організацію несанкціонованої вечірки-протесту проти карантину. Це сталося через місяць після того, як поліція розігнала двохтисячну вечірку, влаштовану як "першоквітневий жарт".
Après la charge du cordon policier, les forces de l'ordre lance les autopompes. #laboum2 #boisdelacambre #bruxelles pic.twitter.com/EoMXKzHBYj— France TV Bruxelles (@F2Bruxelles) May 1, 2021
Акція розпочалася мирно. Учасники скандували "Свобода!". Однак поліція заявила, що учасники порушують обмеження, тому вона повинна втрутитися. Багато учасників акції не мали захисної маски, що є обов'язковою вимогою під час перебування в людному місці.
Щоб розігнати учасників вечірки, силовики застосували водомети та сльозогінний газ. Однак, навіть попри це, у брюссельському парку лишилося ще декілька сотень людей.
Фото: брюссельська поліція розганяє вечірку проти карантину (twitter.com/TRTWorldNow і twitter.com/adamparsons)
Нагадаємо, 1 квітня у Брюсселі кілька сотень поліцейських розігнали двохтисячний натовп, який прийшов на фейковий концерт у парку Bois de la Cambre. Деякі люди з натовпу кидали в поліцейських петарди та пляшки.