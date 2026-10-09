Прайс-кепы нужно поднять, чтобы Украина не осталась без света, - эксперт

Прайс-кепы (максимальные ценовые ограничения) на рынке электроэнергии нужно повышать, поскольку при слишком низком ценовом "потолке" производить или импортировать электроэнергию может стать экономически невыгодно.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.
Во время открытого обсуждения постановления НКРЭКУ Трохимец сказал, что этот механизм сначала должен быть временным, однако фактически превратился в постоянный инструмент регулирования.
"Я последовательно всегда говорил о прайс-кепах на рынке это не рыночный механизм. То, что должно было быть временным решением, превратилось в инструмент регулирования", - отметил он.
Эксперт подчеркнул, что повышение прайс-кепов нужно прежде всего для того, чтобы в системе оставался экономический смысл производить и импортировать электроэнергию, в том числе из распределенной генерации.
Читайте также: Энергетики призывают повысить прайс-кепы перед зимой: какую цену предлагает ФРУПЕК
"Поэтому подытоживая конечно, что поднимать прайс-кепы нужно для того, чтобы у нас вообще эта электрическая энергия была, потому что при отсутствии экономического смысла ее просто не будет существовать ни импортной, ни производимой, никакой", - заверил Трохимец.
Следует добавить, что руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·час не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30%.
Ранее мы писали о том, что Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы накануне отопительного сезона.