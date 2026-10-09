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Прайс-кепы нужно поднять, чтобы Украина не осталась без света, - эксперт

19:42 09.10.2026 Пт
2 мин
aimg Юлия Бойко
Прайс-кепы должны учитывать реальные затраты на импорт света (фото: Getty Images)

Прайс-кепы (максимальные ценовые ограничения) на рынке электроэнергии нужно повышать, поскольку при слишком низком ценовом "потолке" производить или импортировать электроэнергию может стать экономически невыгодно.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-президента по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александра Трохимца.

Почему прайс-кепы нужно поднять

Во время открытого обсуждения постановления НКРЭКУ Трохимец сказал, что этот механизм сначала должен быть временным, однако фактически превратился в постоянный инструмент регулирования.

"Я последовательно всегда говорил о прайс-кепах на рынке это не рыночный механизм. То, что должно было быть временным решением, превратилось в инструмент регулирования", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что повышение прайс-кепов нужно прежде всего для того, чтобы в системе оставался экономический смысл производить и импортировать электроэнергию, в том числе из распределенной генерации.

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"Поэтому подытоживая конечно, что поднимать прайс-кепы нужно для того, чтобы у нас вообще эта электрическая энергия была, потому что при отсутствии экономического смысла ее просто не будет существовать ни импортной, ни производимой, никакой", - заверил Трохимец.

Следует добавить, что руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·час не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30%.

Ранее мы писали о том, что Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины также призвала Регулятор повысить прайс-кепы накануне отопительного сезона.

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