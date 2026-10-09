Прайс-кепы нужно поднять, чтобы Украина не осталась без света, - эксперт

Почему прайс-кепы нужно поднять

Во время открытого обсуждения постановления НКРЭКУ Трохимец сказал, что этот механизм сначала должен быть временным, однако фактически превратился в постоянный инструмент регулирования.



"Я последовательно всегда говорил о прайс-кепах на рынке это не рыночный механизм. То, что должно было быть временным решением, превратилось в инструмент регулирования", - отметил он.



Эксперт подчеркнул, что повышение прайс-кепов нужно прежде всего для того, чтобы в системе оставался экономический смысл производить и импортировать электроэнергию, в том числе из распределенной генерации.

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"Поэтому подытоживая конечно, что поднимать прайс-кепы нужно для того, чтобы у нас вообще эта электрическая энергия была, потому что при отсутствии экономического смысла ее просто не будет существовать ни импортной, ни производимой, никакой", - заверил Трохимец.

Следует добавить, что руководитель отдела сбыта ACG Украина Андрей Музыченко отмечал, что прайс-кеп в 15 000 грн/МВт·час не соответствует экономике распределенной газовой генерации, поскольку цены на топливо растут еще до начала зимы. Он предложил повысить ценовое ограничение на 25–30%.