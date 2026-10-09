Прайс-кепи треба підняти, щоб Україна не залишилася без світла, - експерт

Чому прайс-кепи потрібно підняти

Під час відкритого обговорення постанови НКРЕКП, Трохимець сказав, що цей механізм спочатку мав бути тимчасовим, однак фактично перетворився на постійний інструмент регулювання.



"Я послідовно завжди говорив про прайс-кепи на ринку це не є ринковий механізм. Те, що мало бути тимчасовим рішенням, перетворилося на інструмент регулювання", - зазначив він.



Експерт наголосив, що підвищення прайс-кепів потрібне насамперед для того, щоб у системі залишався економічний сенс виробляти та імпортувати електроенергію, зокрема з розподіленої генерації.

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"Тому підсумовуючи звичайно, що піднімати прайс-кепи потрібно для того, щоб в нас взагалі ця електрична енергія була, тому що при відсутності економічного сенсу її просто не буде існувати ні імпортної, ні виробленої, ніякої", - запевнив Трохимець.

Варто додати, що що керівник відділу збуту ACG Україна Андрій Музиченко зазначав, що прайс-кеп у 15 000 грн/МВт·год наразі не відповідає економіці розподіленої газової генерації, оскільки ціни на паливо зростають ще до початку зими. Він запропонував підвищити цінове обмеження на 25-30%.