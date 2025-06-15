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Из-за прайс-кэпов "Укрэнерго" вынуждено покупать электроэнергию по самым высоким ценам, - эксперт

Украина, Воскресенье 15 июня 2025 15:26
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Из-за прайс-кэпов "Укрэнерго" вынуждено покупать электроэнергию по самым высоким ценам, - эксперт Фото: эксперт говорит, что прайс-кэпы заставляют "Укрэнерго" покупать электроэнергию по самым высоким ценам (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Ценовые ограничения (прайс-кэпы), действующие на украинском рынке электроэнергии с 2019 года, препятствуют импорту электроэнергии в периоды пикового спроса/ И заставляют "Укрэнерго" закупать электроэнергию по максимальным ценам.

Об этом заявил эксперт по энергетике "Украинского института будущего" Адриан Прокип, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий.

"Если рыночная цена в тех странах, из которых мы импортируем, становится выше, чем прайс-кэп, а такое уже бывало неоднократно, то объективно невозможно импортировать. Потому что ни одна компания не будет импортировать по более высокой цене, чтобы продавать по более низкой", - пояснил Прокип.

По его словам, наиболее остро ограничение прайс-кэпов проявляется летом в вечерние часы, когда на фоне жары и ремонта энергоблоков растет спрос на электроэнергию.

"У нас часть блоков в ремонте, они готовятся к зиме, растет спрос в вечерние часы. Солнечной генерации не хватает, растет спрос из-за работы кондиционеров - промышленных и бытовых", - отметил эксперт.

Кроме того, в этом году в Украине значительно ограничена работа гидроэлектростанций из-за маловодья.

"У нас зима была практически бесснежной, и это, безусловно, влияет на производительность украинских электростанций", - заметил Прокип.

В подобных условиях рынок вынужден активнее привлекать импорт, однако именно прайс-кэпы делают это технически невозможным. В таких ситуациях, по словам Прокипа, НЭК "Укрэнерго" вынужден прибегать к аварийной помощи.

"Это, по сути, самый дорогой сегмент рынка электроэнергии. И получается так, что из-за этих прайс-кэпов "Укрэнерго" тратит больше средств. Эта компания задолжала многим участникам украинского рынка на балансирующем рынке. И она, вместо того, чтобы платить эти долги, закупает вот эту дорогую электроэнергию", - подчеркнул эксперт.

Введение прайс-кэпов в Украине

Прокип напомнил, что прайс-кэпы были введены еще в 2019 году как временный инструмент сроком на 9 месяцев, но действуют до сих пор.

"Согласно европейскому регулированию в тот рынок, который мы строим, мы обязаны избавиться от этих прайс-кэпов", - подчеркнул он.

Недавно директор Европейско-украинского энергетического агентства Анастасия Верещинская заявила, что ценовые ограничения сдерживают рыночную конкуренцию и тормозят развитие новых технологий.

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