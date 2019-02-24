Правозахисники дізналися, куди етапували Балуха з Краснодара

Причину переведення політв'язня досі не повідомили

Украинского политзаключенного Владимира Балуха вывезли в СИЗО города Армавир Краснодарского края (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Крымской правозащитной группы Facebook.

Правозащитники отмечают, что у крымчанина до сих пор нет теплых вещей, так как накануне этапа в его жены Натальи Балух в СИЗО Симферополя не приняли посылку с вещами и продуктами. В камере спецблоку он в настоящее время один.

"Ранее мы сообщали, что 21 февраля 2019 года, поздно вечером Балуха вывезли из СИЗО города Краснодара. Куда именно везут Балуха ни родственникам, ни адвокатам не сообщили. Причины его певоду из керченской колонии на территорию РФ также до сих пор неизвестны", - говорится в сообщении.

Также правозащитники подчеркивают, что подобные действия властей РФ по отношению к Балуха нарушают не только международное гуманитарное право, но и законы самой Российской Федерации.

Ранее адвокаты осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который 22 февраля вывезли из СИЗО Краснодара, заявили, что не владеют информацией о том, в какую колонию его отправят.

РБК-Украина сообщил, что заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз заявлял, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапировали из Симферопольского СИЗО в Краснодар. Правозащитники убеждены, что Балух может пострадать в РФ за свою проукраинскую позицию.