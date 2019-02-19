Балуха вивезли до Краснодару, - Чийгоз

Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Політв'язня Балуха вивезли із СІЗО Сімферополя

Українського політв'язня Володимира Балуха вивезли до Краснодару (Російська Федерація). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Зазначимо, Балух перебував у СІЗО Сімферополя в анексованому Криму.

"Балуха Володимира вивезли у Краснодар", - написав Чийгоз. Втім, Чийгоз не уточнив, коли це відбулось.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в окупованому Росією Криму.

Так, про переміщення активіста стало відомо 18 лютого після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для політв'язня.

Як писало РБК-Україна, 13 лютого Балуха етапували з керченської колонії в Сімферополь.

Повідомлялося, що захисники Володимира Балуха намагалися з'ясувати причини його етапування з керченської колонії.