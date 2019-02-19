ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Балуха вивезли до Краснодару, - Чийгоз

Новини » Надзвичайні події    19.02.2019 - 03:03
Балуха вивезли до Краснодару, - Чийгоз
Фото: Володимир Балух (facebook.com petroporoshenko)

Політв'язня Балуха вивезли із СІЗО Сімферополя

Українського політв'язня Володимира Балуха вивезли до Краснодару (Російська Федерація). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза.

Зазначимо, Балух перебував у СІЗО Сімферополя в анексованому Криму.

"Балуха Володимира вивезли у Краснодар", - написав Чийгоз. Втім, Чийгоз не уточнив, коли це відбулось.

 

Балух Владимира вывезли в Краснодар

Опубліковано Ахтемом Чийгозом Понеділок, 18 лютого 2019 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українського політв'язня Володимира Балуха етапували з Сімферопольського СІЗО в окупованому Росією Криму. 

Так, про переміщення активіста стало відомо 18 лютого після того, як його дружина Наталя Балух знову спробувала передати в СІЗО передачу для політв'язня.

Як писало РБК-Україна, 13 лютого Балуха етапували з керченської колонії в Сімферополь.

Повідомлялося, що захисники Володимира Балуха намагалися з'ясувати причини його етапування з керченської колонії.

Російські експортери втратили через санкції понад 6 млрд доларів Етапування Балуха в РФ загрожує його життю, - правозахисники
Новини України Російська ФедераціяВолодимир Балух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся